Juventus, retroscena Sarri: già contattato prima di approdare al Chelsea

Interessante retroscena quello svelato dal quotidiano la Repubblica in merito all’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Il tecnico ex Napoli era stato contattato dalla Vecchia Signora già un anno fa, l’intenzione era sostituire Max Allegri col tecnico del bel gioco in azzurro. “Non posso passare dal Napoli a un’altra squadra italiana”, la risposta del tecnico toscano riportata dal giornale in edicola questa mattina.

Stessa frase ripetuta anche dopo la vittoria dell’Europa League. Sarri – secondo la ricostruzione del quotidiano – è dunque approdato nell’estate del 2018 al Chelsea consapevole dell’interesse dei bianconeri e, appena possibile, è tornato in Italia accettando la corte della squadra contro la quale lottava fino a un anno fa.