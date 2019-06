Juan Mata rimarrà al Manchester United. Il calciatore spagnolo, secondo quanto riportato da AS, prolungherà il suo accordo con i red devils per un’ulteriore stagione. Nel 208/2019 ha collezionato 22 presenze in Premier League, con 3 gol messi a segno. In stagione ha collezionato 32 presenze e 6 reti, di cui una in Champions League.