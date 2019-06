Milan, Mario Rui nel mirino ma prima bisogna cedere. Conti confermato

Il Milan lavora per Mario Rui, esterno portoghese in uscita dal Napoli. Ieri il suo procuratore, Mario Giuffredi, era in sede ed è inevitabile che le parti abbiano parlato dell’ex Roma. Prima, però, il club rossonero dovrebbe cedere Ivan Strinic e Diego Laxalt mentre Ricardo Rodriguez al momento resta il titolare.

Confermato Conti. Sulla corsia di destra, invece, non si muoverà l’ex Atalanta nonostante qualche richiesta dall’estero. Il Milan ha fiducia nelle doti del 25enne, altro assistito dal procuratore Giuffredi.