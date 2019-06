PSG, Al Khelaifi studia la strategia per dire addio a Neymar

Secondo quanto riportato da Sport, il presidente del PSG Nasser Al Khelaifista portando avanti una strategia ben precisa che punta a ricostruire il club parigino senza la presenza in rosa di Neymar. Il giocatore ha già fatto capire di voler lasciare Parigi, magari con destinazione Barcellona, ma anche il numero uno della società francese vuole lo stesso e sta cercando il modo di uscire da questo affare senza perdite e quindi percependo almeno i 222 milioni di euro pagati ai catalani per portare il brasiliano in Francia.