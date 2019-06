Francia 2019: Svezia e Usa qualificate ai quarti di finale

La Svezia batte 1-0 il Canada, a Parigi, con una rete di Stina Blackstenius nel secondo tempo.

Gli Stati Uniti soffrono più del previsto, ma a Reims battono 2-1 la Spagna (doppietta di Megan Rapinoe per le campionesse in carica).

Due vittorie di misura per due delle “big” dei Mondiali femminili di calcio Francia 2019.

Nella Svezia, la migliore in campo (Player of the Match) è stato il portiere Hedvig Lindahl, che ha parato un calcio di rigore.

Saving a penalty in a World Cup knock-out match. What a feeling 🙌 Congrats on winning the #PlayeroftheMatch presented by @Visa, @hedvig_lindahl! #SWECAN pic.twitter.com/2KiJnLts6I — FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) 24 giugno 2019

Niente record per la canadese Christine Sinclair, che si ferma quota 182 gol in nazionale e non eguaglia il record dell’americana Abby Wambach, migliore realizzatrice della storia del calcio femminile (184 gol).

Another legend departs the #FIFAWWC 2019… pic.twitter.com/0X6wwoKsOQ — FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) 24 giugno 2019

Il tabellone dei quarti propone, quindi, due sfide ad altissimo contenuto tecnico: venerd`i al Parco dei Principi di Parigi si affronteranno Francia e Usa, mentre sabato a Rennes è di scena la “classicissima” tra Germania e Svezia.

Già definito l’accoppiamento Inghilterra-Norvegia, l’unico quarto di finale ancora da definire è quello che vedrà opposte le vincenti di Italia-Cina (martedi, ore 18, a Valenciennes) e Olanda-Giappone (martedi, ore 21, a Rennes).

La ct delle azzurre, Milena Bertolini, ha festeggiato il suo compleanno alla vigilia della sfida con la Cina. “Quale regalo voglio? La qualificazione per i quarti”, ha dichiarato.