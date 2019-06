Juve, Buffon torna ma l’1 resta a Szczesny. E neanche il 12 è disponibile

Nell’accordo che legherà Gianluigi Buffon alla Juventus, per la seconda volta, ci sono otto partite da titolare garantite ma non il ritorno del numero uno delle spalle dell’esperto campione di Carrara: la maglia numero uno, che nella numerazione juventina è sempre stata quella del primo portiere rimarrà sulle spalle di Szczesny che l’aveva presa dodici mesi fa nel momento dell’addio di Buffon. Proprio per non dare adito a “casi” e per non confondere le idee ai tifosi, Buffon non ha chiesto di riavere il suo numero, ma ne sceglierà un altro (non la numero 12, però, che è da tre anni di Alex Sandro). Solo al Parma, rispettivamente negli 2000 e 1997 Buffon non ha vestito la “numero 1”: nella prima occasione scelse il 28, nella seconda il 77 (inizialmente aveva scelto l’88, poi cambiato).