Francia 2019: le azzurre si fermano ai quarti, Olanda in semifinale

Si sono infranti contro un muro arancione i sogni dell’Italia, ai Mondiali di calcio femminile. Le azzurre della ct Milena Bertolini, dopo aver tenuto per i primi 45 minuti, vengono battute ai quarti di finale, da un’Olanda troppo forte nel secondo tempo. Miedema di testa al 70′ e Van der Gragt all’80’ firmano il 2-0 del successo oranje. In lacrime Cristiana Girelli e compagne dopo il fischio finale.

Un bellissimo Mondiale, comunque, quello dell’Italia, che ha chiuso in testa un girone per nulla facile, con Australia e Brasile ed è arrivata fino ai quarti, come fece nella prima partecipazione nel 1991.

Svezia in semifinale, fuori la Germania

Le olandesi se la vedranno in semifinale, mercoledì a Lione, con la Svezia. Le scandinave vincono in rimonta contro la Germania, in vantaggio dopo 16 minuti con Magull. Jakobsson trova sei minuti dopo la rete del pareggio, mentre Blackstenius chiude la pratica a inizio ripresa. Finisce 2-1 per le svedesi, che per la quarta volta nella loro storia approdano al penultimo atto della competizione iridata.

Nell’altra semifinale, che si disputerà martedì, sempre al Groupama Stadium, l’Inghilterra – giustiziere della Norvegia ai quarti – tenterà l’impresa con le grandi favorite statunitensi, che venerdì sera avevano eliminato le padrone di casa.