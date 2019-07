Roma, due obiettivi ancora lontani: la situazione di Mancini e Veretout

Aggiornamenti di mercato relativi alla Roma dalle pagine dell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Due principalmente i nomi sul taccuino: Gianluca Mancini e Jordan Veretout. E se per il primo è stato raggiunto l’accordo col calciatore (contratto da cinque anni a 1,8 milioni netti) ma non quello con l’Atalanta, che chiede più rispetto all’attuale offerta da 21 milioni più bonus. Nel caso del francese, invece, serve cucire la distanza con la Fiorentina, che ha rifiutato l’inserimento di Rick Karsdorp (il quale comunque preferirebbe tornare in patria al PSV) come contropartita tecnica e vuole solo 25 milioni cash, sia col giocatore, il quale spera ancora di andare a giocare la Champions League con il Napoli.