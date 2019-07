Il neo terzino del Milan, Theo Hernandez, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali social del club: “Sono molto carico e contento di venire al Milan. Spero di poter fare la storia di questo club. Darò il meglio di me stesso per fare il massimo. Il Milan è un grande club, per questo sono venuto qui, per arrivare al top e vincere una Champions con questa squadra. Vi dico che sono venuto qui per fare la storia e dare il meglio di me a tutti voi. Sono contento di essere qui. Forza Milan”.