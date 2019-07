De Laurentiis: “Rog cercato da tutti: Elmas? Ok ma prima vendiamo”

A Sky Sport 24, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato anche di Rog ed Elmas. “Elmas? Vogliamo prima vendere. Se Rog dovesse andare da qualche parte, me lo stanno chiedendo in Germania, al Cagliari, altri club e italiani… E’ un grande giocatore che ha giocato troppo poco, da metà campo fa gol da antologia. Se Rog dovesse trovare lidi migliori presso altri, non diremo di no. Amiamo che i nostri possano giocare più di quanto facciano da noi. Quindi siamo in attesa, se accadrà, Elmas potrà essere un profilo corretto per la nostra squadra”.