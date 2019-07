Juve-Roma, Higuain in prestito a 9 mln con riscatto a 27. Prima il rinnovo

Il Corriere dello Sport di questa mattina parla dell’accordo tra la Juventus e la Roma per il passaggio di Gonzalo Higuain in giallorosso. La formula sarebbe quella del prestito oneroso a 9 milioni di euro con riscatto fissato a 27. In questo modo i bianconeri rientrerebbero dall’investimento fatto tre stagioni fa, quando lo prelevarono dal Napoli per 90 milioni di euro.

Prima il rinnovo – Il Pipita non è convinto fino in fondo del trasferimento e anche se lo fosse dovrebbe prima rinnovare il contratto con la Juve, spalmandosi l’ingaggio in quattro anni e andando dunque a guadagnare 4,5 milioni di euro a stagione, rientrando così nei parametri del club capitolino.