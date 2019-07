Milan, Raiola atteso per discutere i rinnovi di Bonaventura e Donnarumma

Dopo aver condotto in prima persona il trasferimento di De Ligt alla Juventus, Mino Raiola è pronto a incontrare il Milan per discutere dei rinnovi dei contratti di Gianluigi Donnarumma e Giacomo Bonaventura.

Situazioni diverse – Come riporta Tuttosport, il centrocampista ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e il potente agente vuole capire quali siano le intenzioni del club rossonero. Poi il discorso si sposterà inevitabilmente sul portiere, che è legato fino al 30 giugno 2021: l’ingaggio è tra i più alti della rosa ma al Milan non hanno intenzione di perdere un patrimonio. Non è escluso che Raiola proponga qualche giocatore della sua scuderia.