Tour de France, tappa 13: Alaphilippe batte Thomas e vince la cronometro di Pau

Nel giorno dei 100 anni della prima Maglia Gialla al Tour de France(Eugène Christophe, il 19 luglio 1919, a Grenoble), quella di Julian Alaphilippe (Deceunink-Quick Step) è sempre più brillante e di un giallo vivacissimo.

La sua leadership esce clamorosamente rafforzata dalla cronometro di Pau (27,2 km), che avrebbe dovuto segnare il suo canto del cigno in testa al Tour de France, a favore del pronosticatissimo Geraint Thomas.

E invece, succede l’impensabile (se non l’împossibile): Alaphilippe – semplicemente “Loulou” per i francesi, che non vincono il Tour dal 1985 (Hinault, bien sur…) – non solo si difende alla grande, ma vince addirittura la cronometro, metà in salita e metà in pianura, con strappo mortifero nel finale.

Alla fine di questa 13esima tappa, sono 14 i secondi di vantaggio di Alaphilippe su Geraint Thomas (Team Ineos) e 36 sul belga Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), a lungo in testa alla classifica parziale della cronometro.