Inter, Conte: “Lukaku mi piace ma non è giusto parlarne ora”

Nel post partita contro il Manchester United, il tecnico dell’Inter Antonio Conte si è anche soffermato sull’obiettivo di mercato Romelu Lukaku: “Sapete quello che penso su di lui. Non credo sia giusto parlare di un giocatore che in questo momento è un giocatore dello United, per questo motivo penso sia giusto essere rispettoso verso il club, verso di lui e verso i giocatori. Come ho già detto Lukaku è un giocatore che piace perché lo considero capace di migliorare la squadra ma da una parte ci sono i miei desideri dall’altra quello che stiamo cercando di fare con il club”