Inter, Icardi apre al Napoli ma non partirà per meno di 60 milioni

“Su Icardi e Nainggolan negli ultimi giorni qualcosa si sta muovendo”. Parole di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il riferimento è soprattutto all’argentino che sta pensando di aprire la porta al Napoli dopo la chiusura netta dei giorni scorsi.

Linea dura – In tutto questo l’Inter, nel summit di ieri in Cina, ha ribadito la sua strategia. Icardi non sarà svenduto e non partirà per una cifra inferiore ai 60 milioni di euro. Al di sotto di questa i nerazzurri sono disposti anche a tenersi il problema in casa.