Juve, Sarri: “CR7 giocherà a sinistra, Dybala falso nueve o trequartista”

Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa per presentare il derby d’Italia in programma domani contro l’Inter, ha parlato così del ruolo di Cristiano Ronaldo e di Paulo Dybala, oltre ai concetti base per la sua nuova Juventus: “Attacco? Nel calcio non si può privilegiare una delle due fasi, quindi lavoriamo molto anche sulla difesa. Ai giocatori chiedo molto durante l’allenamento. Mi piace vedere una squadra capace di riprodurre i ritmi partita anche durante le sedute e penso che questo gruppo possa farlo con facilità”.

Cristiano Ronaldo?

“Lo utilizzeremo principalmente come attaccante di sinistra, sapendo che ama accentrarsi. Lui deve fare la differenza”.

Paulo Dybala?

“Paulo potrebbe fare facilmente il falso nueve, ma potremmo anche trovare soluzioni diverse, e potrebbe giocare come trequartista di raccordo, alle spalle di due attaccanti”.