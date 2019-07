Secondo quanto appreso da Milannews.it, Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, è atteso nelle prossime ore a Boston per rappresentare il club in alcuni eventi che ci saranno nei prossimi giorni. Il manager sudafricano è l’unico dirigente milanista che sarà presente negli USA visto che Maldini, Boban e Massara sono rimasti a Milano per portare avanti il mercato della società di via Aldo Rossi.