PSG, dagli Stati Uniti: la Uefa ha graziato i parigini su Neymar e Mbappé

Il New York Times ha analizzato il doppio trasferimento di Neymar e Mbappé. Il quotidiano statunitense ha avuto accesso ad alcuni documenti che proverebbero la “mano leggera” con il club guidato da Nasser Al-Khelaifi. La UEFA, visti i legami con il numero uno del club parigino per i diritti televisivi (il presidente è proprietario anche del gruppo beIN Media Group, ndr), avrebbe evitato di iniziare eventuali indagini. La smentita non si è fatta attendere, ma ci saranno probabilmente ulteriori polemiche.