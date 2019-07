Non solo Wolverhampton per Patrick Cutrone. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sul centravanti c’è un interesse concreto da parte del West Ham, nonostante solamente 9 giorni fa abbia battuto il record di spesa per un altro attaccante, ossia Sebastian Haller, pagato 50 milioni di euro. Cutrone, 21 anni, garantirebbe ai rossoneri una plusvalenza totale essendo cresciuto nel vivaio.