Juve, perché Lukaku? Per aiutare CR7, come già Benzema e Mandzukic

Tuttosport si chiede: perché la Juventus vuole prendere Romelu Lukaku? Un interrogativo posto soprattutto alla luce del già folto reparto offensivo bianconero. La risposta, scrive il quotidiano torinese, è presto detta: come fu per Benzema e Mandzukic, ha le caratteristiche ideali per essere il partner adatto di Ronaldo, essendo uno di quegli attaccanti che fanno sì da riferimento, ma sono anche capaci di svuotare l’area di rigore e permettere al portoghese di essere il “miglior centravanti del mondo senza esserlo”. Allegri dixit.