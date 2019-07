Secondo indiscrezioni raccolte da TuttoJuve.com, è in corso a Monaco l’incontro tra Moise Kean, giovane attaccante della Juve, e il suo entourage – tra cui il suo procuratore Mino Raiola – per discutere del suo futuro. Il ragazzo, corteggiatissimo dall’Everton, interessa a diverse squadre ma, per il momento, nulla è ancora stato deciso.