Cristiano Ronaldo approva il mercato della Juventus: “Sono molto contento della nostra squadra attuale. Abbiamo fatto tanti acquisti e abbiamo una gran bella rosa, con alternative di livello in panchina. La Juve si è rinforzata bene e giocherà per vincere, come sempre”, sono state le parole dell’attaccante bianconero a Marca.