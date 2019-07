Juventus, ora il Manchester United è al lavoro per convincere Dybala

Adesso è Paulo Dybala l’ago della bilancia dello scambio che vorrebbero definire Juventus e Manchester United. I due club sono infatti vicini all’accordo che porterebbe l’argentino in Inghilterra e Lukaku a Torino, ma c’è da convincere l’ex attaccante del Palermo che è rimasto un po’ spiazzato dalla decisione della società di metterlo sul mercato, soprattutto dopo che Sarri nella conferenza stampa di presentazione aveva dichiarato di voler puntare forte su di lui.

L’idea dello scambio, scrive il ‘Corriere dello Sport’, è partita direttamente dalla dirigenza dei red devils su espressa richiesta di Soksjaer. Ma Dybala non è convinto di questo trasferimento e la dirigenza dello United è al lavoro per convincerlo.