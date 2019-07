Paris Saint-Germain, il prezzo di Neymar scende a 180 milioni di euro

Da 300 a 180 milioni di euro. Il Paris Saint-Germain, stando alle ultime indiscrezioni riportate da Sport, ha abbassato le pretese per Neymar: il club parigino ha valutato il brasiliano 180 milioni di euro. Non sarà comunque una trattativa semplice, sicuramente il Barcellona, unica pretendente, cercherà di abbassare ulteriormente il prezzo inserendo un calciatore nell’accordo.

Una soluzione che non piace alla società parigina, ma tutto può cambiare nei prossimi giorni. I catalani, per poter far cambiare idea alla società francese, potrebbero proporre Philippe Coutinho. Il tutto si deciderà nelle prossime settimane, le parti sono ancora lontane da un eventuale accordo.