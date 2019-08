Inter, Conte chiede giocatori esperti: Dzeko e Vidal le priorità

La parola d’ordine è esperienza. Dopo la brusca frenata nella trattativa che avrebbe dovuto portare Romelu Lukaku in maglia nerazzurra (complice l’inserimento della Juventus), Antonio Conte ha fissato le nuove priorità per il mercato. L’Inter cerca solo giocatori che conoscano bene il campionato italiano e affidabili: Edin Dzeko è l’obiettivo numero uno per l’attacco, ma resta vivo il sogno Cavani, seppur molto complicato. Per il centrocampo, invece, è tornato in auge il nome di Arturo Vidal: il cileno, già cercato nell’estate scorsa, è un pupillo del tecnico salentino, che lo ha saputo valorizzare al meglio ai tempi della Juventus.