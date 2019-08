Milan, Correa in stand-by. Pellegri la carta per Andre Silva al Monaco

Milan scatenato sul mercato: dopo aver chiuso i colpi Leao e Duarte, i rossoneri vogliono regalare a Giampaolo un altro tassello per l’attacco. Il nome giusto sembra essere quello di Angel Correa, ma la trattativa per l’argentino dell’Atletico Madrid (su cui c’è anche il Tottenham) si è arenata a causa del Monaco, che ha fatto saltare l’operazione André Silva quasi sulla linea del traguardo dopo aver riscontrato dei potenziali problemi ai legamenti del ginocchio.

Pellegri la chiave – Come riporta Tuttosport, però, ci sono ancora margini per riallacciare i rapporti: toccherà a Jorge Mendes risolvere il rebus, ma potrebbe essere decisivo l’inserimento di Pietro Pellegri come contropartita. L’ex attaccante del Genoa, infatti, è un giocatore particolarmente gradito a Massara, Boban e Maldini.