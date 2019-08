Per Bruno Fernandes al Manchester United è solo questione di ore. Il club inglese infatti dopo Maguire è pronto a mettere a segno anche un acquisto a centrocampo e secondo i colleghi de La Gazzetta dello Sport il centrocampista ex Sampdoria si unirà ai Red Devils dopo la Supercoppa Portoghese tra Benfica e Sporting in programma domani sera. Fernandes guadagnerà 6 milioni a stagione allo United.