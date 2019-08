Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Maldini e Boban sarebbero intenzionati ad offrire il ruolo di preparatore dei portieri delle giovanili e della squadra femminile a un ex rossonero come Nelson Dida, in questi giorni avvistato a Milano proprio per trattare questa opportunità che lo stesso ex numero uno ha definito come una “bella cosa” da poter fare insieme al suo ex club.