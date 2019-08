L’Inter sogna Ivan Rakitic (31), al quale restano ancora due anni di contratto al Barcellona e la cui partenza è tutt’altro che scontata. Secondo Express, inoltre, ci sarebbe nuova concorrenza per il centrocampista croato: l’Everton, che ha recentemente perso Gueye (passato al PSG), ha mostrato interesse nelle ultime ore e potrebbe avanzare un’offerta in breve tempo. Anche il Manchester United è sull’ex Siviglia, nel caso in cui dovesse perdere Pogba.