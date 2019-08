Inter, si complica Dzeko: la Roma ora chiede 20 mln più bonus

Si complica terribilmente il passaggio di Edin Dzeko all’Inter. Secondo quanto riportato da La Repubblica infatti, adesso il club giallorosso avrebbe addirittura alzato le richieste: non bastano più 20 milioni, ma servono anche bonus accessori. L’Inter, come è noto, è ferma all’offerta di 15. Anche se la volontà di Dzeko non è cambiata, con il bosniaco che vuole andare all’Inter da Trigoria stanno provando a fargli cambiare idea e sarebbero anche disposti a rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno.