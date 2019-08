Man City, Guardiola pensa ad un colpo finale: Isco e Aké nel mirino

Mancano appena quattro giorni alla fine del mercato in Premier League e diversi top club stanno pensando a qualche colpo dell’ultim’ora, da chiudere a stretto giro di posta. Il Manchester City, stando a quanto riportato dal Sunday Express, farà un tentativo per Isco (27), a maggior ragione se dovesse uscire Sané, in trattativa col Bayern Monaco.

Rinforzo anche in difesa? – Ma non ci si ferma al fantasista del Real Madrid. Per la difesa, invece, l’obiettivo sarebbe il centrale olandese Nathan Aké (24) del Bournemouth, accostato in passato anche al Napoli.