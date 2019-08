Raiola con Nedved e Paratici a Londra: è assalto Juve a Pogba

Mino Raiola ha raggiunto ieri Fabio Paratici e Pavel Nedved in Inghilterra. Il direttore sportivo in agenda, in vista della chiusura del mercato della Premier fissato per giovedì prossimo, ha la chiusura di Danilo e cash per Joao Cancelo con il Manchester City ma anche gli affari con il Manchester United.

Tutto su Pogba Tuttosport spiega che la presenza di Raiola sia orientata all’assalto a Paul Pogba: dopo i rallentamenti con il Real Madrid, è assalto della Juventus. In arrivo ai Red Devils c’è Mario Mandzukic, la Juve vorrebbe inserire anche Blaise Matuidi mentre Paulo Dybala è diviso tra il no ai Red Devils anche per la distanza economica e l’attesa di un’offerta da Parigi. Però la cessione di Pogba potrebbe portare lo United ad alzare la posta per la Joya.