Secondo quanto riportato dal Mirrorsono state avviate le trattative tra DC United e Mesut Ozil. I rappresentanti del trequartista tedesco stanno trattando col club statunitense le condizioni per il trasferimento. 30 anni, il giocatore è stato scelto come rimpiazzo di Wayne Rooney che dal 2020 sarà allenatore-giocatore del Derby County. Le recenti manovre di mercato dell’Arsenal hanno evidenziato come per Ozil non ci sia più spazio con i Gunners.