Liverpool, Klopp: “Non ha senso spendere perché lo fanno gli altri”

Ai microfoni di Sky Sports, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha spiegato le ragioni dell’immobilismo dei reds in sede di mercato: “Non devi mai comprare solo perché gli altri club stanno comprando. Non ha senso. Se ti fermi per un attimo e guardi la squadra ti chiedi: abbiamo bisogno di altri giocatori? Ti sentirai rispondere: sì, abbiamo bisogno di un sostituto di Mané e anche di Salah. Ma quei giocatori sono già qui. La realtà è che il volto nuovo è visto con più entusiasmo. È come una macchina nuova. La tua vecchia vettura è ancora completamente integra, ma tu ne vuoi una nuova e due settimane dopo si rompe. Sembra meglio, ma ovviamente non è così buona”.