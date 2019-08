Ivan Rakitic è pronto ad andarsene dal Barcellona. Il rapporto tra il croato e il club blaugrana è ridotto si minimi termini, come riportato dal Mundo Deportivo: le continue voci di mercato stanno infastidendo il calciatore, che non vuole andarsene. Ma al momento la dirigenza blaugrana lo vede come una pedina di scambio per eventuali operazioni in entrata. Sul centrocampista croato permane l’interesse dell’Inter, ma non è escluso un suo inserimento in un’eventuale trattativa per Neymar.