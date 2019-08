Inter-Juve, tanti ostacoli per lo scambio Icardi-Dybala

A meno di un mese dalla fine del calciomercato lo scambio tra Juventus e Inter tra Paulo Dybala e Mauro Icardi sembra essere proprio impossibile. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i nerazzurri non intendono infatti cedere l’ex numero 9 ai bianconeri se non arriverà un offerta da 75-80 milioni di euro oppure il cartellino della Joya, ma Agnelli non vuole certo dare Dybala alla società che gli ha soffiato Lukaku. Le altre ipotesi per il 10 sono il Paris Saint Germain e anche il Bayern, che non ha preso Sané.