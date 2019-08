Ivan Perisic ha accettato il Bayern Monaco. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il croato ha detto si alla proposta del club bavarese e lascerà presto Milano per tornare in Germania dopo l’esperienza al Wolfsburg. L’operazione verrà chiusa sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto, per una cifra totale di circa 30 milioni di euro.