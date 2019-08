Roma, Icardi adesso riflette sull’offerta giallorossa

Come si legge sulle colonne di Tuttosport nelle ultime Mauro Icardi e la moglie-agente Wanda Nara hanno iniziato a valutare l’offerta della Roma. Si tratterebbe quindi di una prima apertura, visto che fino ad oggi Icardi aveva in testa soltanto la Juventus. I giallorossi considerano Icardi il centravanti ideale, meglio anche di quel Gonzalo Higuain che continua a ribadire di non voler lasciare la Juventus. A incrociare le dita è anche l’ad nerazzurro Beppe Marotta, che in un colpo solo saluterebbe l’ex capitano e abbraccerebbe Edin Dzeko.