Barcellona, arrivato in sede l’avvocato che pagò la clausola di Neymar

Secondo quanto riportato da Sport in mattinata è giunto negli uffici del Barcellona Juan de Dios Crespo, l’avvocato che nel 2017 depositò i 222 milini di clausola rescissoria alla sede de LaLiga per il trasferimento di Neymar al Paris Saint-Germain. Intercettato dai giornalisti presenti, il legale non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

Attualmente Neymar è in piena rotta col Paris Saint-Germain, tanto che i tifosi ieri sera nel corso dell’esordio in Ligue 1 del PSG contro il Nimes hanno intonato cori contro il brasiliano e l’invito a lasciare la Francia il più presto