Sale la febbre in casa Inter, in vista della prima sfida di campionato contro il Lecce in programma per lunedì 26 agosto. Sono già stati venduti praticamente 50.000 biglietti e per questo è prevista una grande affluenza a San Siro, con la società che ha messo già in vendita anche i tagliandi per la sfida contro l’Udinese, valida per la terza giornata di Serie A.