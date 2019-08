Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola, il Milan in caso di cessione di Gianluigi Donnarumma potrebbe investire il tesoretto sull’attacco e, in particolar modo, sul trequartista spagnolo Isco. Si tratta però di una operazione piuttosto complicata, anche perché solo di cartellino il centrocampista offensivo classe ’92 viene valutato 70 milioni di euro.