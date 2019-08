Paulo Fonseca non si è mai nascosto: fino a prova contraria Edin Dzeko è un calciatore della Roma e lui continuerà a mandarlo in campo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il centravanti potrebbe dunque vestire la maglia giallorossa da titolare anche all’esordio in campionato e paradossalmente anche nel derby alla seconda giornata, per poi passare all’Inter nelle ultime ore di mercato.