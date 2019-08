Champions, le quattro fasce: Porto ko fa doppiamente felice il Benfica

L’eliminazione del Porto al terzo turno di qualificazione di Champions League modifica il quadro delle fasce di sorteggio. Festeggia il Benfica che ha la certezza di essere in seconda fascia e certo di poter avere incassi maggiori grazie al market pool, destinato interamente all’unica rappresentante del Portogallo. Seconda fascia alla quale manca solo una squadra: Ajax o Lione. In caso di vittoria ai playoff contro l’APOEL saranno gli olandesi ad accaparrarsi la miglior posizione. Nulla cambierà per le italiane, le cui posizioni sono cristallizzate. Questa la situazione attuale:

PRIMA FASCIA

Liverpool 91.000

Chelsea 87.000

Barcellona 138.000

Bayern Monaco 128.000

Juventus 124.000

Manchester City 106.000

Paris Saint-Germain 103.000

Zenit 72.000

SECONDA FASCIA

Real Madrid 146.000

Atletico Madrid 127.000

Borussia Dortmund 85.000

Napoli 80.000

Shakhtar 80.000

Tottenham 78.000

Benfica 68.000

SECONDA O TERZA FASCIA

Lione 61.500

TERZA FASCIA

Bayer Leverkusen 61.000

Salisburgo 54.5000

Valencia 37.000

Inter 31.000

TERZA O QUARTA FASCIA

Lokomotiv Mosca 28.500

Genk 25.000

QUARTA FASCIA

Galatasaray 22.500

Lipsia 22.000

Atalanta 14.945

Lille 11.699

Playoff:

Ajax (70.500) o Apoel Nicosia (25.500)

Olympiacos (44.000) o Krasnodar (34.500)

Brugge (39.500) o LASK (6.250)

Stella Rossa (31.000) o Young Boys (27.500)

Dinamo Zagabria (29.500) o Rosenborg (27.500)

Slavia Praga (21.500) o Cluj (31.000)