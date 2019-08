Juve, Mandzukic preferisce solide certezze: Bayern in pole in caso di addio

Mario Mandzukic preferisce le solide certezze. L’attaccante croato, qualora dovesse decidere di lasciare Torino, tornerebbe volentieri in Germania. Il Borussia Dortmund ha già manifestato grande interesse, ma il giocatore metterebbe in cima alla lista delle preferenze il Bayern Monaco, dove allena il connazionale Kovac e dove in passato si era trovato molto bene, vincendo anche una Champions League. La Juventus spera di ricavare almeno 10 milioni dalla sua cessione, quelli che avrebbe incassato vendendolo in Premier League. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.