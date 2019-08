Chelsea, Lampard: “Orgoglioso dei ragazzi, non siamo stati fortunati”

Il manager del Chelsea Frank Lampard ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in Supercoppa Europea contro il Liverpool: “Sono orgoglioso della nostra prestazione, i ragazzi sono stati fantastici. Non siamo stati fortunati, abbiamo creato tante occasioni e abbiamo controllato la partita in diverse occasioni contro una squadra fantastica. Non è bello vedere il Liverpool vincere, non è bello vedere i giocatori tristi nello spogliatoio”.

Giroud dal primo minuto?

“Giroud ha segnato, ha tenuto alta la linea. Poi era un po’ stanco perchè la stagione sta iniziando, ho messo Abraham per questo”.