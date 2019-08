Dopo il successo contro il Chelsea, l’attaccante del Liverpool Sadio Mané ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Siamo molto orgogliosi, è stata una partita complicata. Non la migliore da parte nostra ma non si può sempre giocare bene. A volte l’aspetto mentale gioca un ruolo molto più importante di quello fisico e noi siamo stati un grande gruppo, siamo stati uniti per vincere”.