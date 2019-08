Brutte notizie per Cesc Fabregas dopo l’espulsione subita alla prima giornata del campionato francese tra il “suo” Monaco e il Lione. Il giocatore spagnolo è stato punito con tre giornate di stop per un fallo arrivato, tra l’altro, mentre il club monegasco stava già perdendo per 2-0 (gara terminata 3-0 n.d.r.).