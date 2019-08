Sergio Aguero ha raggiunto quota 400 gol tra squadre di club e Nazionale argentina. Autore di una doppietta nella vittoria per 3-1 di ieri contro il Bournemouth, ‘El Kun’ continua così a parlare a suon di reti. Ben 235 quelle realizzate col Manchester City nelle ultime nove stagioni.

400 – Sergio Agüero has now scored 400 goals for club and country combined, with 235 of those coming for Manchester City. Relentless. pic.twitter.com/GIAmeJOymS

