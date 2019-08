Le probabili formazioni di Inter-Lecce: c’è Lukaku. Dubbi per Liverani

Nessun dubbio per Antonio Conte, all’esordio in Serie A da allenatore dell’Inter. Il tecnico salentino proporrà il 3-5-2 che ha caratterizzato i successi alla guida della Juventus. In attesa di Godin, toccherà a D’Ambrosio completare il pacchetto arretrato con De Vrij e Skriniar. Candreva a destra e Asamoah a sinistra a centrocampo, Vecino favorito su Barella e Gagliardini per fare compagnia a Sensi e Brozovic. In attacco Lautaro e Lukaku comporranno il tandem offensivo.

In casa Lecce, Fabio Liverani tiene fede al 4-3-1-2 e ha una sola vera incognita. In attacco ci saranno Lapadula e La Mantia, con Farias non ancora al meglio della condizione. Ballottaggio sulla trequarti: Falco è favorito su Mancosu, anche lui non al 100%. Più Rispoli che Benzar nel ruolo di terzino destro. In basso le probabili formazioni.