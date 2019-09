Atalanta, Gosens: “Possiamo passare il turno in Champions”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport troviamo una lunga intervista all’esterno dell’Atalanta Robin Gosens. Si parte con il girone di Champions League: “Abbiamo il potenziale per passare il turno. City fortissimo, il top in Europa con Liverpool e Barça, ma Shakhtar e Dinamo non sono superiori: sarà fondamentale raccogliere almeno 4 punti nei primi due turni. Forse pecchiamo in esperienza, ma fisicamente e mentalmente ci siamo. Il gioco di Gasperini non si vede spesso, anche con Guardiola proveremo a dire la nostra: loro, dietro, qualcosa concedono. Le sirene di mercato in estate?

Sono un tifoso dello Schalke, si sa: ci ho pensato, è normale. E un domani vorrei giocare in Bundesliga, ma oggi sono felicissimo di indossare questa maglia”.